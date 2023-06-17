Сечин назвал рост цены на электроэнергию следствием накопленных за десятилетие проблем

Глава "Роснефти" отметил, что прирост установленной мощности за последние 10 лет превысил рост спроса в два раза, что привело к снижению коэффициента использования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Рост цены на электроэнергию более чем на 200% за последние 10 лет стал следствием накопленных за это время системных проблем, заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.

"За последние 10 лет накоплен ряд системных проблем в электроэнергии, следствием которых является рост цены на электроэнергию, достигший более 200% за последние 10 лет", - сказал он.

В частности, глава "Роснефти" отметил, что прирост установленной мощности за этот период превысил рост спроса в два раза, что привело к снижению коэффициента использования. "Однако вся генерация, включая невостребованную и неэффективную, продолжает получать плату за мощность", - отметил Сечин.

Кроме того, по его словам, на рынке действует маржинальный принцип ценообразования - все поставщики продают энергию по цене последнего, наименее эффективного генератора.

Глава "Роснефти" также выступил за исключение договоров на поставку мощности для тех проектов, которые осуществляются с привлечением бюджетных средств. "Представляется крайне важным исключить договора на поставку мощности для проектов, осуществляемых с привлечением бюджетных средств", - сказал Сечин.