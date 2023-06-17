Сечин отметил возможность создания более прозрачных условий для участников рынка газа РФ

Глава "Роснефти" также отметил, что строительство новых газопроводов в восточном направлении открывает возможность для вовлечения в разработку обширных ресурсов Восточной Сибири

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Закрытие для России европейского газового рынка и развитие своего внутреннего рынка дают возможность создать более прозрачные условия для всех участников рынка в добыче, транспортировке и реализации газа в РФ. Об этом заявил глава "Роснефти" Игорь Сечин на Петербургском международном экономическом форуме.

"Появляется возможность создать наконец более прозрачные условия для всех участников рынка в добыче, транспортировке и реализации газа", - сказал он.

Кроме того, Сечин отметил, что строительство новых газопроводов в восточном направлении открывает возможность для вовлечения в разработку обширных ресурсов Восточной Сибири, где запасы независимых производителей превышают 4 трлн куб. м.

Глава "Роснефти" подчеркнул, что освободившийся потенциал поставок газа должен быть использован для стимулирования внутреннего спроса на газ и ускоренной газификации.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG сообщила о "беспрецедентных разрушениях", произошедших днем ранее "на трех нитках морских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Шведские сейсмологи зарегистрировали 26 сентября два взрыва на морских маршрутах трубопроводов. Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждения газопроводов.