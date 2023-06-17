Глава "Роснефти" представил предложения по повышению эффективности российской экономики

Игорь Сечин заявил о необходимости ориентировать отечественную банковскую систему на доступность кредитования, развивать внутренний рынок газа и не перекладывать на нефтяников налоговую нагрузку из-за выпадения газовых доходов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Глава "Роснефти" Игорь Сечин представил на Петербургском международном экономическом форуме дорожную карту по повышению эффективности экономики РФ. В частности, Сечин предложил ориентировать российскую банковскую систему на доступность кредитования экономики, развивать внутренний рынок газа и не перекладывать на нефтяников налоговую нагрузку из-за выпадения газовых доходов.

"Хотели показать нашим партнерам и коллегам наши мысли о дорожной карте, реализация которой позволила бы поднять эффективность российской энергетики, обеспечить промышленность и бытовых потребителей дешевой и доступной энергией. Мне хотелось бы подчеркнуть, что это корпоративное видение, и наши предложения носят дискуссионный характер. Думаю, что руководство Минэнерго и Минфина, присутствующее в зале, обратят внимание на это", - отметил Сечин.

О кредитах

"Доступность кредита - задача функционирования банковской системы. Высокая стоимость заимствований - основной тормоз промышленного развития, и безусловно, это один из основных вопросов экономической политики. Необходимо сориентировать банковскую систему на кредитование экономики, конечно, при эффективном контроле инфляционных процессов", - сказал глава "Роснефти".

Он также призвал как можно скорее создать независимую платежно-расчетную систему. "Мы не можем ждать, пока доллар заменит та или иная валюта. Это вопрос к центральным банкам суверенных государств и к отечественному регулятору", - заявил Сечин.

Газ: внутренний рынок и равные условия

Сечин призвал не перебрасывать налоговую нагрузку на нефтяников из-за снижения газовых доходов бюджета. "Несколько слов о перенастройке налоговой системы: тезис о выпадении нефтегазовых доходов, который звучит от наших финансовых властей, представляется некорректным, поскольку "выпали" именно газовые доходы. К этому надо относиться с пониманием. Но это не повод перебрасывать налоговую нагрузку на нефтянку", - сказал он.

По словам главы компании, ответом на закрытие европейского рынка для газа из РФ должно стать развитие внутреннего рынка и создание более прозрачных условий для всех компаний, добывающих газ. "Появляется возможность создать наконец более прозрачные условия для всех участников рынка в добыче, транспортировке и реализации газа. Открываются возможности развития внутреннего рынка газа: освободившейся потенциал должен быть использован для стимулирования внутреннего спроса на газ и ускоренную газификацию", - считает он.

Сечин отметил также ряд системных проблем в электроэнергии, следствием которых является рост цены на электроэнергию более чем на 200% за последние 10 лет. В частности, глава "Роснефти" предложил исключить договора на поставку мощности для проектов, осуществляемых с привлечением бюджетных средств.