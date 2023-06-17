Глава Казначейства заявил, что бюджетная система в новых регионах полноценно функционирует

Роман Артюхин подчеркнул, что все процессы проходили "бесшовно", методично и единой командой из всех органов власти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Бюджетная система полноценно функционирует на территориях четырех новых субъектов Федерации, сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

"Мы все можем гордиться тем, что бюджетная система полноценно функционирует на территориях четырех новых субъектов РФ. Мы, конечно, все делали синхронно с коллегами из налоговой службы. 4 октября был подписан конституционный закон, 7 октября мы уже начали работать. Честно говоря, мы готовились. Наши коллеги - казначеи из ЛНР и ДНР тоже ждали этих событий. Благодаря хорошим кадрам и приверженности целям и задачам, поставленным президентом, мы старались обеспечивать работу бюджетной системы в новых субъектах. Сейчас бюджетная система и система Казначейства работают", - сказал Артюхин.

По его словам, регионы плавно вошли в бюджетный процесс. "Зарплата выплачивается вовремя. За этим стоят сложные инструктивные документы. Я могу сказать, что госаппарат сработал очень эффективно. Понятно, что не нам оценивать самих себя, но в принципе критерий простой: если не почувствовали ничего негативного, то работа хорошая", - отметил глава ведомства.

Артюхин подчеркнул, что все процессы проходили "бесшовно", методично и единой командой из всех органов власти.