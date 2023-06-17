17 июня, 10:02
ПМЭФ

Глава Казначейства заявил, что бюджетная система в новых регионах полноценно функционирует

Роман Артюхин подчеркнул, что все процессы проходили "бесшовно", методично и единой командой из всех органов власти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Бюджетная система полноценно функционирует на территориях четырех новых субъектов Федерации, сообщил в интервью ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

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"Мы все можем гордиться тем, что бюджетная система полноценно функционирует на территориях четырех новых субъектов РФ. Мы, конечно, все делали синхронно с коллегами из налоговой службы. 4 октября был подписан конституционный закон, 7 октября мы уже начали работать. Честно говоря, мы готовились. Наши коллеги - казначеи из ЛНР и ДНР тоже ждали этих событий. Благодаря хорошим кадрам и приверженности целям и задачам, поставленным президентом, мы старались обеспечивать работу бюджетной системы в новых субъектах. Сейчас бюджетная система и система Казначейства работают", - сказал Артюхин.

По его словам, регионы плавно вошли в бюджетный процесс. "Зарплата выплачивается вовремя. За этим стоят сложные инструктивные документы. Я могу сказать, что госаппарат сработал очень эффективно. Понятно, что не нам оценивать самих себя, но в принципе критерий простой: если не почувствовали ничего негативного, то работа хорошая", - отметил глава ведомства.

Артюхин подчеркнул, что все процессы проходили "бесшовно", методично и единой командой из всех органов власти. 

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