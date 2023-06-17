Доход от управления остатками средств казначейского счета достиг 239,8 млрд рублей

Такие данные за 2023 год привел руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Объем доходов от управления остатками средств Федерального казначейства России в 2023 году уже достиг 239,8 млрд рублей, из них 70-75 млрд рублей приходится на доходы регионов. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума заявил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин.

"Сумма доходов на данный момент составляет 239,8 млрд рублей, из них 70-75 млрд рублей приходится на доходы регионов. Это, очевидно, отличное подспорье для всех тех финансовых механизмов, которые мы создали", - сказал он.

При этом глава Казначейства отметил, что в этом году "не будет столь впечатляющих доходов, как в прошлом". "По всем видам размещения средств мы в прошлом году получили 541,6 млрд рублей, при этом в регионы было перечислено 164 млрд рублей. Процентная ставка сейчас пониже, за первый квартал мы перечислили в регионы 21 млрд рублей", - добавил он.

В минувшем году общий доход от управления остатками средств на едином казначейском счете увеличился на 69% в сравнении с 2021 годом.