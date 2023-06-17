Глава "ГПМ Радио": возможность транслировать новинки мировой музыки осталась лишь у радио

По словам Вадима Терещука, эфир "омолодился" за счет музыкантов, прошедших фильтр стримингов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Правовая возможность транслировать мировую музыку в эфире остается среди крупных СМИ только у радио. Об этом в субботу сообщил генеральный директор холдинга "ГПМ Радио" (в холдинг входят радиостанции "Авторадио", "Юмор FM", Romantika, Comedy Radio, Like FM, Relax FM, "Детское радио" и другие) Вадим Терещук.

"Сейчас сузилась правовая возможность легально получать музыкальные новинки. У радио, пожалуй, единственного из крупных медиа осталась возможность знакомить слушателей с мировой музыкой, которая является в данный момент наиболее актуальной в разных странах и занимает высшие строчки чата", - сказал он в интервью российскому обществу "Знание" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Терещук также отметил, что сегодня активно идет цифровизация радио, и она лежит в двух плоскостях. "Первая - это диджитализация способа доставки, когда радио как аудиоконтент размещается на онлайн-платформах, в соцсетях, радийный плеер можно включить везде и послушать. Вторая - радио "приобретает лицо". Например, в эфире происходит живой концерт, а ты этот концерт можешь потом по запросу пересмотреть на больших видеохостинговых платформах тогда, когда тебе это удобно", - пояснил он.

"Мы видим, насколько омолодился, обновился радиоэфир именно за счет тех музыкантов, которые прошли фильтр стримингов. Они там научились быстро и правильно реагировать на запросы аудитории, вырос их профессиональный уровень. Это уже не просто дворовые музыканты, три аккорда на гитаре, это уже серьезный продакшн. Они сами приходят на радио, сами хотят продвижения, потому что им нужны миллионы слушателей, им мало нескольких тысяч", - отметил Терещук.

Реклама на радио сегодня также звучит молодыми голосами, подчеркнул гендиректор холдинга. "Это необходимо в силу всеобщего ментального омоложения аудитории. Сегодня люди гораздо ментально моложе, они более гибкие, открытые, интересующиеся. И из-за этого реклама на радио звучит более молодыми голосами. Для построения радиостанции это основной прием - голос ведущего должен быть чуть моложе, нежели голос целевой аудитории. Тогда радиостанция будет востребована как молодыми слушателями, так и более взрослыми", - добавил он.