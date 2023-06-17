Никарагуа сотрудничает с Росатомом в строительстве онкологического центра

Спецпредставитель президента республики по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо отметил, что такое взаимодействие позволит стране реализовать инициативы, которые "пойдут на пользу здоровью никарагуанского народа"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Власти Никарагуа и госкорпорация "Росатом" вместе занимаются строительством в центральноамериканской республике центра для лечения рака и реализуют другие проекты в области мирного применения ядерных технологий, сообщил ТАСС спецпредставитель президента Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Ортега Мурильо.

"Мы работаем прежде всего над тем, чтобы построить в Никарагуа центр для лечения рака, онкологический центр, который будет предоставлять эти услуги никарагуанскому народу, а также нашим братьям во всем центральноамериканском регионе", - ответил чиновник в кулуарах Петербургского международного экономического форума на вопрос о проектах в рамках соглашения, подписанного с Росатомом в марте этого года.

По словам собеседника агентства, сотрудничество с Росатомом позволит ему реализовать инициативы, которые "пойдут на пользу здоровью никарагуанского народа".

На втором этапе этого сотрудничества республика будет применять технологии Росатома для обработки продуктов питания, чтобы сделать их "более безопасными, долговечными и пригодными для экспорта, поскольку Никарагуа является страной-агроэкспортером", отметил собеседник агентства.

В марте госкорпорация "Росатом" и Никарагуа подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного применения ядерных технологий.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.