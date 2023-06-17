В Ростовской области заявили, что региону нужно три года на замещение импорта семян

Губернатор региона Василий Голубев отметил, что у аграриев не будет проблем с семенами, однако для сева будут использоваться в том числе импортные семена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Ростовская область сможет полностью обеспечить собственную потребность в семенах основных сельхозкультур, на это региону понадобится около трех лет. Об этом сообщил в интервью ТАСС на полях ПМЭФ губернатор региона Василий Голубев.

Ранее Минсельхоз РФ предложил с 2024 года квотировать импорт в Россию семян пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, а также соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

"Я задавал вопрос экспертам: сколько времени нужно, чтобы полностью заместить (импортные семена), мне сказали: три года. Параллельно идет работа над качеством семян, от которого зависит урожайность. Нам давали реальную оценку, что урожайность может быть ниже на 7-10% (при использовании собственных семян - прим. ТАСС). Но работа над этим идет, в нее включились все наши 44 опытных хозяйства и четыре семеноводческих института - это процесс, который не может быть реализован одномоментно", - сказал Голубев.

По его словам, в этом году у аграриев не будет проблем с семенами, однако для сева будут использоваться в том числе импортные семена.

"В этом году мы посеем как свои, так и импортные семена. В следующем году рассчитываю, что у нас будет динамика в семеноводстве, и отечественных семян будет прибавляться", - отметил губернатор.