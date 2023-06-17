Губернатор Голубев: Ростовская область стала логистическим хабом для новых регионов РФ

Губернатор региона — об импортозамещении и о том, сохранила ли Ростовская область статус приграничного региона

Ростовская область, которая имеет административные границы с двумя из четырех новых регионов РФ, сегодня сохраняет статус приграничной территории — через нее идут основные транспортные потоки как на Донбасс, так и в Херсонскую и Запорожскую области. Губернатор региона Василий Голубев в интервью ТАСС рассказал о перспективах создания содружества "Донбасс", перспективах возобновления железнодорожного сообщения с ДНР, а также о проектах, которые будут реализованы, в том числе, совместно с новыми российскими регионам.

— Василий Юрьевич, заканчивается Петербургский международный экономический форум — Ростовская область подписала на нем соглашения почти на 200 млрд рублей. А как оценивается в целом инвестиционный портфель региона в этом году? Будет ли положительная динамика по объемам привлеченных инвестиций в экономику региона по итогам года?

— Мы должны реально оценивать ситуацию — с одной стороны, мы понимаем, что ситуация непростая. С другой, у нас высокая база инвестиций прошлого года, 465 млрд рублей. Но если сохранится нынешняя динамика инвестиций, то в этом году мы перейдем за 465 млрд. Сегодня и по частным, и по государственным инвестициям у нас есть положительная динамика.

Итоги этого форума подтверждают, что инвесторы хотят идти в Ростовскую область. Они увидели пользу от субсидий, преференций регионального и федерального уровня, увидели хорошую локализацию проектов, их сопровождение и сегодня говорят, что готовы двигаться дальше.

Пример — завод "Донбиотех", в котором заинтересована вся страна (проект строительства завода по производству аминокислот, начатый в 2013 году — прим. ТАСС). Там все было сделано, подготовлено — это дало возможность даже прежним инвесторам строить. И сейчас на ПМЭФ мы подписали соглашение с компанией "Русский водород" на 20 млрд рублей. Когда инвестор увидел, что есть подготовленная инфраструктура, что есть готовность проекта, что определенные обязательства готов взять на себя регион, он пришел и сказал: "Мы до конца года выдадим первую продукцию". Наша задача — сохранить эту тенденцию и динамику. Возможности для этого у нас есть.

— Каков прогноз по ВРП области в этом году? И как изменится соотношение в нем отраслей промышленности?

— Думаю, что соотношение отраслей останется прежним — первой будет промышленность, затем потребительный рынок, агропромышленный комплекс. Это соотношение может измениться через пару лет, будут завершены такие крупные объекты, как перерабатывающий завод в Волгодонске, тепличный комбинат, который мы хотим строить, — это вклад уже в сельское хозяйство, в производство овощей открытого и закрытого грунта. В целом рассчитываем, что по итогам года ВРП превысит 2 трлн рублей, будет небольшая динамика по отношению к прошлому году.

— Ростовская область перестала быть приграничным регионом — сейчас у нас есть административные границы с новыми российскими регионами. При этом депутаты регионального парламента ходатайствовали о сохранении статуса приграничной территории для пролонгации всех существующих преференций. Есть ли решение по этому вопросу?

— Этот статус есть, он существует, и мы пользуемся некими преференциями и возможностями даже в финансировании, потому что в противном случае мы не могли бы делать ту работу, которую делаем. У нас введен режим ЧС, оранжевый уровень опасности, и это дает нам возможность финансировать некоторые направления чуть быстрее. Если бы мы шли традиционным путем, на это требовались бы месяцы.

Для нас преференции — это возможность решать задачи, в том числе обеспечивать определенный уровень безопасности. И мы должны эти возможности использовать. Ростовская область — это пересечение дорог, своего рода хаб, и регион эту свою роль будет и дальше выполнять. Уже сегодня те, кто едет работать в новые российские регионы, обращаются с просьбой создать склад в Ростовской области для хранения техники и так далее. И это будет продолжаться.

— Ростовская область подписала соглашение о сотрудничестве с ДНР — какие совместные проекты сегодня прорабатываются?

— Эти проекты касаются транспортной инфраструктуры, пунктов пересечения (административной границы с новыми регионами — прим. ТАСС), взаимодействия бизнеса. Есть еще несколько проектов, которые находятся в разработке — мы попросили руководителей территорий дать нам направления, которые сегодня более всего нужны. Например, департамент по казачеству сегодня начинает шефствовать над некоторыми казачьими учебными заведениями в ДНР и ЛНР. Отдельная тема — это работа потребительского рынка. К нам обращались из Донецкой Народной Республики с просьбой помочь создать места для оптовой торговли, чтобы стабилизировать цены — и эта работа идет в постоянном режиме.

— Есть ли спрос у жителей Херсонской области на приобретение жилья в Ростовской области в рамках предусмотренных сертификатов? Сколько таких сертификатов уже выдано в регионе?

— Выдано сегодня уже 1 127 сертификатов, и это процесс постоянный, то есть по мере оформления и прохождения документов я подписываю документ о выдаче сертификата. А дальше люди сами выбирают место, где им интересно. Они могут приобрести жилье в любой точке Ростовской области.

— Планируется ли подписание соглашений с другими новыми регионами РФ: ЛНР, Херсонской и Запорожской областью? Ранее вы говорили о намерении создать содружество "Донбасс" — когда это может произойти?

— С Луганской Народной Республикой мы подписали соглашение еще в феврале. Что касается содружества, не исключаю, что в него войдет и Воронежская область, потому что тема Донбасса нас объединяет. Часть Воронежской и Ростовской области — это часть Донбасса (Донецкого угольного бассейна — прим. ТАСС), Донецкая и Луганская области — это Донбасс. Я считаю, что у нас есть поле для совместной деятельности, мы должны его продуктивно использовать. Кроме того, у нас общее прошлое, общие памятные даты: 1943 год — это год освобождения Луганской, Донецкой, Воронежской и Ростовской областей. В конце лета-начале осени наши регионы будут праздновать 80-летие освобождения от фашистов, и я думаю, что к этой годовщине мы приурочим подписание документа (о создании Содружества "Донбасс").

— Есть ли в планах возобновление железнодорожного сообщения между Ростовской областью и регионами Донбасса. Что, кроме соображений безопасности, сдерживает этот проект?

— В первую очередь, держит именно безопасность, а также состояние инфраструктуры. Но мы не сняли тему с повестки дня, хотя на это нужно время. Конечно, в большей степени это вопрос РЖД, но и с ними, и с военными мы будем отрабатывать возможность этого развития.

— В регионе на территории Новочеркасского индустриального парка создается особая экономическая зона. Сколько резидентов сегодня готовы реализовывать там свои проекты, есть ли компании из новых регионов, которые готовы стать резидентами?

— Такие компании есть, некоторые из них присматриваются к нашим ТОСЭР (территории опережающего социально-экономического развития, созданы в бывших шахтерских территориях Ростовской области — прим. ТАСС). Всего в Новочеркасском индустриальном парке у нас пока шесть резидентов, они заявили восемь проектов на общую сумму 8 млрд рублей. Но те преференции, в том числе субсидии, которые появляются для резидентов, а также хорошие возможности технологического присоединения к инженерным сетям быстро меняют ситуацию. Поэтому мы ждем хорошую динамику развития малого бизнеса в самых разных направлениях, думаю, что там будет не менее 20 резидентов.

— Ростовская область традиционно одна из лидеров по экспорту агропромышленной продукции. С какими странами регион планирует развивать сотрудничество в новых условиях?

— Мы подтверждаем свой потенциал по экспорту, у нас здесь все в порядке. Если говорить о новых направлениях, в качестве одного из них я вижу Южную Америку — по крайней мере наша делегация, которая там была, уже занимается потенциальными темами для сотрудничества. Это прежде всего агропромышленное направление, в том числе семена. Среди партнеров появляется Пакистан, я вижу расширение сотрудничества с Африкой, странами Азии, странами СНГ. При этом речь идет не только об экспорте продукции АПК, но и о внешнеторговой деятельности в целом.

— Столкнутся ли ростовские аграрии с проблемами по обеспечению семенами после планируемого осенью введения ограничения на импортные семена? Какие проекты по импортозамещению в этой сфере реализуются сегодня в регионе и когда регион сможет сам обеспечивать себя семенами?

— У нас не должно быть проблем с семенами. В этом году мы посеем как свои, так и импортные семена. В следующем году рассчитываю, что у нас будет динамика в семеноводстве, и отечественных семян будет прибавляться. Я задавал вопрос экспертам: "Cколько времени нужно, чтобы полностью заместить (импортные семена)?". Мне сказали: "Три года". Параллельно идет работа над качеством семян, от которого зависит урожайность. Нам давали реальную оценку, что урожайность может быть ниже на 7-10% (при использовании собственных семян — прим. ТАСС). Но работа над этим идет, в нее включились все наши 44 опытных хозяйства и четыре семеноводческих института — это процесс, который не может быть реализован одномоментно.