Чернышенко и глава Ульяновской области подписали дорожную карту перехода на "Гостех"

По мнению Алексея Русских, внедрение, в частности, способствует повышению информационной безопасности

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и губернатор Ульяновской области Алексей Русских в рамках Петербургского международного экономического форума подписали дорожную карту по реализации перехода государственных информационных систем региона на платформу "Гостех". Об этом сообщается в субботу на сайте правительства.

"По поручению Дмитрия Чернышенко в Ульяновской области разработана дорожная карта перехода государственных информационных систем на платформу "Гостех" и проведен анализ возможностей замещения IT-решений в отраслях экономики региона", - говорится в сообщении.

Дмитрий Чернышенко выразил благодарность губернатору и правительству за эффективное выполнение поручения президента. Он отметил эффективность платформы "Гостех".

"Это мультитенантная облачная платформа с беспрецедентным уровнем кибербезопасности, который позволяет очень эффективно использовать и облачные, и вычислительные ресурсы, но, самое главное, по сути дела, избавляет органы региональной власти от необходимости создавать свои собственные системы, поскольку там заложен принцип переиспользования наилучших практик, которые доступны. Тем самым Ульяновская область является одним из лидеров цифровизации и будет использовать самые передовые решения", - приводятся его слова в сообщении.

Алексей Русских отметил, что внедрение способствует повышению информационной безопасности и отказоустойчивости государственных и муниципальных информационных систем и сервисов, а также позволит сэкономить бюджетные средства и повысить цифровую зрелость региона. Он добавил, что это даст новый импульс развития как для регионального IT-сектора, так и для промышленных предприятий.

Кроме того, стороны обсудили результаты исполнения поручений вице-премьера в сфере спорта и туризма по итогам визита в Ульяновскую область в марте 2023 года и реализацию нацпроектов в регионе.