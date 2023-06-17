Корпоративный университет "Газпром нефти" намерен улучшить подготовку ИИ-специалистов

По словам ректора Ильи Дементьева, необходимо создавать новые механизмы взаимодействия бизнеса и вузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Корпоративный университет "Газпром нефти" совместно с вузами намерен улучшить систему подготовки новых кадров в области ИИ. Это ежегодно обеспечит рынку дополнительно около 4 тыс. новых специалистов. В целом, "Газпром нефть" вместе с партнерами рассчитывает в два-три раза увеличить количество специалистов по ИИ, выпускаемых вузами, сообщил на Петербургском международном экономическом форуме ректор корпоративного университета "Газпром нефти" Илья Дементьев.

По его словам, "Газпром нефть" вместе со Сбером, Яндексом, МТС, VK и другими партнерами по Альянсу в сфере искусственного интеллекта активно работают с вузами, чтобы улучшить систему подготовки новых кадров в области ИИ. Он отметил, что компания намерена поддерживать лучшие образовательные программы в сфере искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект меняет отрасли и рынок труда, поэтому система образования должна реагировать на эти процессы. Нужны новые механизмы взаимодействия бизнеса и вузов. Для этого мы с партнерами по Альянсу создали первый в России рейтинг вузов по качеству подготовки специалистов по искусственному интеллекту, который представим этим летом. Это один из новых инструментов повышения эффективности системы подготовки кадров", - отметил Дементьев.

Он пояснил, что это первый рейтинг университетов, созданный именно работодателями, в числе которых крупнейшие компании страны. Для проведения исследования была использована открытая методология, а аналитическая база рейтинга была составлена из публичных отчетов, результатов социологических опросов, данных о заработной плате выпускников.