Путин заявил, что поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблему голода

По словам президента, развивающиеся страны не должны страдать, несмотря ни на какие проблемы, связанные с конфликтом между РФ и Украиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Поставки зерна с Украины на мировые рынки не решают проблему голода, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями африканских стран.

"Мы не считаем, что поставки украинского зерна на мировые рынки решают проблему бедности и голода. Нет, это не так", - сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что развивающиеся страны, в том числе страны Африки, не должны страдать, несмотря ни на какие проблемы, связанные с конфликтом между РФ и Украиной. "Мы пошли навстречу предложениям господина [генсека ООН Антониу] Гутерриша и сделали все для того, чтобы, как он тогда говорил, обеспечить поставки украинского зерна, прежде всего в беднейшие страны Африки", - отметил президент РФ.