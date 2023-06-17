17 июня, 16:11,
обновлено 17 июня, 17:00

Путин заявил, что поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблему голода

По словам президента, развивающиеся страны не должны страдать, несмотря ни на какие проблемы, связанные с конфликтом между РФ и Украиной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Поставки зерна с Украины на мировые рынки не решают проблему голода, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями африканских стран.

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"Мы не считаем, что поставки украинского зерна на мировые рынки решают проблему бедности и голода. Нет, это не так", - сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что развивающиеся страны, в том числе страны Африки, не должны страдать, несмотря ни на какие проблемы, связанные с конфликтом между РФ и Украиной. "Мы пошли навстречу предложениям господина [генсека ООН Антониу] Гутерриша и сделали все для того, чтобы, как он тогда говорил, обеспечить поставки украинского зерна, прежде всего в беднейшие страны Африки", - отметил президент РФ. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
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