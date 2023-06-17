Путин: лишь 3,1% вывезенного из украинских портов зерна пошло в нуждающиеся страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Порядка 31,7 млн т сельхозпродукции уже вывезено из украинских портов в рамках зерновой сделки, но только 3,1% из этого объема пошло в развивающиеся страны. Об этом заявил в субботу президент России Владимир Путин на встрече с лидерами и представителями ряда африканских стран.

"По состоянию на 15 июня из украинских портов при нашем и турецком содействии, президент Турции много сделал для этого, вывезено 31,7 млн т сельхозпродукции. Не мало, - привел данные глава российского государства. - В нуждающиеся страны Африки, а это Джибути, Сомали, Судан, Ливия, Эфиопия, было направлено 976 тыс. т из 31,7 млн [т]. Это всего 3,1%".