Песков: состав зарубежных участников ПМЭФ меняется, но интерес к форуму не падает

По словам пресс-секретаря президента, форум подтвердил свою необходимость

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Состав зарубежных участников ПМЭФ меняется, но интерес к форуму не падает, место одних бизнесменов занимают другие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

"Форум является устоявшимся форматом для мировой экономики", - отметил он. "Мы видим, что меняется иногда состав участников, особенно зарубежных, по мере того, как меняется международная экономическая конъюнктура, но интерес не падает. Уходят одни бизнесмены, их место занимают другие бизнесмены. И это позитивно, и сегодняшний форум стал хорошей площадкой, на которой зарубежные участники могли с российскими партнерами пообщаться, "прощупать" темы для расширения их присутствия на нашем рынке и это то, в чем мы заинтересованы", - сказал Песков.

По его словам, ПМЭФ однозначно нужен, он подтвердил свою необходимость. "Главным участником форума все-таки является наш бизнес, наши регионы, повышение активности наших регионов", - отметил представитель Кремля. "Мы видим, насколько живо развивается инвестиционная обстановка в нашей стране, внутренние инвестиции. Об этом говорят те контракты и договоры, которые подписывались на полях форума. Собственно, как раз оживленная атмосфера форума в плане заключения конкретных договоренностей говорит о том, что внутренний инвестиционный климат в стране хороший, растет активность, и это тоже очень здорово", - пояснил пресс-секретарь.

"Нужен ли этот форум? Однозначно. Он подтвердил свою необходимость", - резюмировал Песков.