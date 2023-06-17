17 июня, 17:25,
обновлено 17 июня, 18:02
ПМЭФ

Песков заявил, что РФ заинтересована в зарубежных инвесторах и не собирается закрываться

Пресс-секретарь президента считает, что западный бизнес со временем будет снова чаще приезжать в Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Россия не собирается быть закрытой страной, она заинтересована в зарубежных инвесторах и готова обеспечивать им особые условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

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"Россия не собирается быть закрытой страной, вести, развивать какую-то закрытую экономику. Автаркия здесь неуместна. Поэтому, конечно, мы в зарубежных инвесторах заинтересованы, готовы им обеспечивать особые привилегированные условия и будем это делать дальше", - сказал представитель Кремля.

Западный бизнес со временем будет снова чаще приезжать в РФ, считает Песков. Он выразил убежденность, что популярность ПМЭФ в мире не будет падать. "И также я убежден, что многие предприниматели из стран коллективного Запада хотели бы принимать участие в этом форуме, но боятся. Придет время, когда они будут меньше бояться и будут больше к нам приезжать", - заключил представитель Кремля. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПМЭФ
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