Песков заявил, что РФ заинтересована в зарубежных инвесторах и не собирается закрываться

Пресс-секретарь президента считает, что западный бизнес со временем будет снова чаще приезжать в Россию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Россия не собирается быть закрытой страной, она заинтересована в зарубежных инвесторах и готова обеспечивать им особые условия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".

"Россия не собирается быть закрытой страной, вести, развивать какую-то закрытую экономику. Автаркия здесь неуместна. Поэтому, конечно, мы в зарубежных инвесторах заинтересованы, готовы им обеспечивать особые привилегированные условия и будем это делать дальше", - сказал представитель Кремля.

Западный бизнес со временем будет снова чаще приезжать в РФ, считает Песков. Он выразил убежденность, что популярность ПМЭФ в мире не будет падать. "И также я убежден, что многие предприниматели из стран коллективного Запада хотели бы принимать участие в этом форуме, но боятся. Придет время, когда они будут меньше бояться и будут больше к нам приезжать", - заключил представитель Кремля.