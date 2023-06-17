Запорожская область на ПМЭФ заключила более 40 соглашений на 64,4 млрд рублей

Договоренности заключили в промышленной, логистической, нефтегазовой, туристической и агропромышленной сферах

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Запорожская область подписала более 40 соглашений на общую сумму 64,4 млрд рублей на площадке Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

"Запорожская область заключила более 40 соглашений, переняла опыт других регионов России. Договоры заключены с инвесторами из промышленной, логистической и нефтегазовой отраслей, сферы туризма и агропромышленного комплекса. Подписано инвестиционных соглашений на общую сумму 64,4 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале. В форуме представители области принимали участие впервые.

Как уточнили в пресс-службе Министерства экономического развития Запорожской области, представители региона заключили 49 соглашений.