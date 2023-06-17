17 июня, 19:32
ПМЭФ

Запорожская область на ПМЭФ заключила более 40 соглашений на 64,4 млрд рублей

Договоренности заключили в промышленной, логистической, нефтегазовой, туристической и агропромышленной сферах

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Запорожская область подписала более 40 соглашений на общую сумму 64,4 млрд рублей на площадке Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

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"Запорожская область заключила более 40 соглашений, переняла опыт других регионов России. Договоры заключены с инвесторами из промышленной, логистической и нефтегазовой отраслей, сферы туризма и агропромышленного комплекса. Подписано инвестиционных соглашений на общую сумму 64,4 млрд рублей", - написал он в своем Telegram-канале. В форуме представители области принимали участие впервые.

Как уточнили в пресс-службе Министерства экономического развития Запорожской области, представители региона заключили 49 соглашений. 

Теги:
РоссияСанкт-ПетербургБалицкий, Евгений ВитальевичПМЭФ
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