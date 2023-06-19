Роструд с начала года помог вернуть долги по зарплатам на 5,5 млрд рублей

Сейчас Роструд развивает инструменты, которые позволяют решать проблему до того, как она получит серьезное развитие, рассказал глава службы Михаил Иванков

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Роструд в 2023 году помог работникам вернуть задолженность по зарплатам на общую сумму более 5,5 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума глава Роструда Михаил Иванков.

"В целом с начала этого года при участии инспекции труда погашены долги по зарплате на сумму свыше 5,5 млрд руб." - рассказал собеседник агентства. Глава службы отметил, что, как правило, раньше основным источником информации о задолженности всегда были сами работники, которые обращались с жалобой в Роструд.

Сейчас служба развивает инструменты, которые позволяют решать проблему до того, как она получила серьезное развитие. В частности, Роструд начал применять индикаторы риска. "Это некое событие, информация, которая может свидетельствовать о возможном нарушении тех или иных норм. Сейчас у нас в пилотном режиме работают два индикатора, и один из них - это факт подачи заявления на банкротство. Если в суд поступает обращение о банкротстве организации, это однозначно говорит, что есть финансовая проблема и <...> вероятность того, что есть и долги по зарплате, очень высока", - пояснил Иванков.

По его словам, с начала этого года в более чем 50 организациях, по которым сработал индикатор, выявлены долги по заработной плате. "В результате более 2,2 тыс. человек возвращены долги по зарплате на сумму 129 млн руб. еще до того, как люди начали думать о том, что надо куда-то обращаться", - рассказал глава Роструда. По данным Росстата, задолженность по зарплате в России на 1 мая 2023 года составила 695,5 млн руб.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.