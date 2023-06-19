Глава Роструда: долги по зарплате в России существенно уменьшились

Михаил Иванков — об эффективности восстановления прав работников

Глава Роструда Михаил Иванков в интервью ТАСС на площадке ПМЭФ рассказал, как ведомство контролировало соблюдение прав работников при уходе иностранных компаний с рынка РФ и частичной мобилизации, а также о новых методах, которые помогают вернуть россиянам долги по зарплатам.

— Михаил Юрьевич, прошлый год для рынка труда и бизнеса в условиях санкционного давления и последствий пандемии выдался непростым. Вероятно, по этим причинам Роструд сократил количество проверок — в 2022 году их стало в четыре раза меньше. Какой это дало эффект в результате? И будете ли вы продолжать тенденцию?

— Прежде всего, хочу отметить, что проверка — это классический устоявшийся инструмент выявления нарушений, в нашем случае — защиты трудовых прав. Много лет все надзорные органы опирались именно на это. Мы начали развивать тему замены проверок на другие мероприятия достаточно давно, когда правительство утвердило нашу концепцию повышения эффективности соблюдения законодательства о труде. В качестве главного тезиса мы определили переход от модели санкции к модели соответствия.

Проверка чем обычно завершается — выявлением нарушений, наказанием. Наша задача совершенно другая. Мы давно уходим от карательной системы. И сейчас ограничения по проверкам, которые приняты в рамках моратория на проверки бизнеса, придали дополнительный импульс и дали нам большое количество новых инструментов, которые позволяют более эффективно работать.

Например, в этом году у нас запланировано 980 проверок. При этом в 2019 году было около 12 тыс. плановых проверок — то есть мы сократили их количество в 12 раз. Сокращаем также и число внеплановых проверок. Они проводятся по очень ограниченному количеству оснований только в том случае, если иного способа защитить трудовые права у нас нет.

— В таком случае какие остаются способы контроля, чтобы не допустить нарушений?

— Огромное внимание мы сейчас уделяем профилактическим работам. Уже за период с начала этого года Государственная инспекция труда провела более 500 тыс. мероприятий. Это и большое количество профилактических визитов. Это очень важный, серьезный инструмент, когда инспектор приходит к работодателю, вместе с ним разбирает ситуацию, дает советы, рекомендации, естественно, никаких проверок, никаких санкций нет. Идет совместная работа, нацеленная на то, чтобы исключить возможность нарушений, консультирование.

У нас много инструментов на нашем портале "Онлайнинспекция.рф", которые позволяют работодателю получить исчерпывающий ответ по конкретной ситуации как в автоматическом режиме, так и с помощью наших специалистов. Горячие линии работают. Мы проводим большое количество вебинаров. То есть широкий охват мероприятий, который позволяет нам не допустить нарушений.

В прошлом году мы запустили еще один интересный инструмент. Это новый алгоритм рассмотрения обращений граждан о нарушении трудовых прав. Условно называем его "Без проверок". В чем его суть: к нам приходит обращение гражданина, и мы уточняем у него все существенные факторы, есть ли какие-то документы, связанные с ситуацией, разбираемся. А дальше мы уже обращаемся к работодателю, но он может отказывать, это его полное право, потому что это не проверка. Но уже на сегодняшний момент порядка 50% всех работодателей, с кем мы начали отрабатывать такой алгоритм, идут на нормальный контакт с инспекцией. И если они уверены в своей правоте, предоставляют нам все необходимые документы, то вопрос снимается. Или же работодатель устраняет с нашей подсказкой эти нарушения, восстанавливает трудовые права. Более 30 тыс. работников были восстановлены в правах, и около 500 млн рублей задолженности по зарплате работодатели вернули в рамках этой схемы, то есть без проверки.

В большинстве случаев мы абсолютно убеждены, что те или иные нарушения происходят не по причине злого умысла со стороны работодателя. Это могут быть ошибки кадровых или финансовых служб, служб охраны труда. И руководитель организации всегда заинтересован, чтобы ему подсказали, как устранить и в дальнейшем не допускать этих нарушений.

— Вы упомянули, что большую сумму задолженности по зарплате удалось вернуть с помощью этого инструмента. Судя по статистике, тенденция такая, что долги по зарплате сокращаются. Какие еще методики используете, чтобы помогать работникам получать их задержанные зарплаты?

— Действительно за последние пять лет задолженность по зарплате существенно уменьшилась, этот факт фиксирует Росстат. Мы работаем по всему спектру источников, которые могут свидетельствовать о появлении задолженности по зарплате. В основном это всегда было обращение работника. Но, как правило, работник к нам обращается, когда он уже отчаялся самостоятельно решить проблему. То есть достигнута очень высокая степень недовольства, точка кипения.

Но наша задача — проблему решать до того, когда она выльется на уровень такого конфликта. Поэтому мы сейчас активно развиваем такую тему, которая называется "индикаторы риска". Что такое индикатор риска? Это некое событие, информация, которая может свидетельствовать о возможном нарушении тех или иных норм. Сейчас у нас в пилотном режиме работают два индикатора. Один из них — это факт подачи заявления на банкротство. Если в суд поступает обращение о банкротстве организации, это однозначно говорит, что есть финансовая проблема. Это не говорит на 100%, что есть долги по зарплате. Но, если есть финансовые проблемы, вероятность того, что есть и долги по зарплате, очень высока. В данном случае мы имеем право проводить проверку.

Уже с начала этого года в более чем 50 организациях из числа тех, по которым сработал индикатор, выявлены долги по заработной плате. Люди еще никуда не обращались, долги только что появились, но мы уже эту проблему начали решать. Результаты такие: более 2,2 тыс. человек возвращены долги по зарплате на сумму 129 млн рублей еще до того, как люди начали думать о том, что надо куда-то обращаться.

— Какие еще варианты индикаторов?

— Это очень тонкая тема. Есть много фактов, которые могут свидетельствовать о том или ином нарушении, но надо оценить реальную вероятность этого нарушения. Чтобы не получилось так, что вероятность низкая, а мы будем выходить на проверки. Поэтому мы с коллегами из Минэкономразвития ведем этот анализ и до конца года, я думаю, еще порядка четырех индикаторов вместе предложим.

Кроме этого, в каждом регионе работают межведомственные региональные комиссии по выявлению и погашению долгов по заработной плате. В них входят и представители различных ведомств региона, инспекция труда, налоговые органы, правоохранительные органы. И задача этой комиссии — проводить мониторинг по всем источникам и принимать меры. В целом с начала этого года при участии инспекции труда погашены долги по зарплате на сумму свыше 5,5 млрд рублей.

— Скажите, а в новых регионах такая работа ведется? Как там восстанавливаются права работников?

— Мы еще в прошлом году создали Юго-западную инспекцию труда. Это наш межрегиональный территориальный орган, который работает на территории всех четырех новых субъектов. Наша задача сейчас помочь работодателю и работнику перестроиться на российское трудовое законодательство. Поэтому главное там — это тема профилактики. Порядка трех тысяч консультаций уже дано.

Еще проводим профилактические визиты на предприятия — таких прошло уже 700. То есть инспекторы труда проводили обучение работодателя: как правильно оформлять трудовые договоры, как правильно платить заработную плату, как правильно решать вопросы охраны труда. Еще один основной инструмент профилактики — это предостережение, потому что мы видим, что работодатели заинтересованы в том, чтобы обеспечить правильное исполнение норм трудового законодательства. Мы стараемся им в этом помочь.

Если необходимо, конечно, и проверки проводятся. Уже насчитывается порядка 15 тыс. человек в новых субъектах, чьи права защищены или восстановлены с участием инспекции труда.

— За прошлый год еще ряд компаний покинули российский рынок. Как они уходили?

— Первое — как только возникла тема, связанная с возможным уходом иностранных компаний, на уровне правительства была создана межведомственная рабочая группа под руководством вице-премьера Татьяны Алексеевны Голиковой. Был организован сплошной мониторинг по практически каждому предприятию, по которому имеются риски приостановки работы, установлено количество людей с учетом их профессий, стажа, опыта. За каждым предприятием закреплен персональный куратор.

При этом, конечно, мы понимали, что на время перестройки логистических цепочек, на время смены собственника возможны простои, возможен уход работников в неоплаченные отпуска. Необходимо было поддержать этих людей, поэтому по линии правительства были выделены значительные ресурсы на организацию временных и общественных работ. Если предприятие перестраивало производственную цепочку, необходимо было переобучить или повысить квалификацию работников. Также за федеральные деньги это организовывалось. В результате этой работы удалось удержать ситуацию, и сегодня отмечается минимальный уровень безработицы.

— Сами компании, они без грубых нарушений в отношении сотрудников покидали рынок?

— Инспекциям труда сразу были поставлены задачи в плотном контакте работать с органами занятости, мониторили наши горячие линии. Мы также внимательно отслеживали обращения, которые по сути являются барометром, который показывает реальную ситуацию с соблюдением трудовых прав. Так вот в 2022 году у нас на 18% меньше было обращений по сравнению с 2021. То есть в целом ситуация с соблюдением трудовых прав, несмотря на происходящее, она была достаточно положительная.

— Про трудовые права в другом ракурсе. В прошлом году в России началась частичная мобилизация. Были ли обращения со стороны мобилизованных по части соблюдения их трудовых прав?

— Сразу после объявления мобилизации были приняты достаточно серьезные меры по трудовым правам мобилизованных на законодательном уровне. Прежде всего, работодатель не имеет права расторгнуть трудовой договор. Трудовой договор приостанавливается, это гарантирует возможность человеку вернуться на то же рабочее место.

Мы со своей стороны сразу развернули горячую линию и за весь период с начала мобилизации получили порядка тысячи звонков. Для понимания — по другим темам за этот же период мы обработали более 80 тыс. обращений на горячей линии. Основной поток был в самом начале от работодателей. Они уточняли, например, как правильно оформить документы в таких случаях. Сейчас порядка 35-45 обращений на горячую линию происходит в месяц, то есть пик прошел.

Были единичные факты, когда нам приходилось подключаться как надзорному органу. Но, в основном, мы увидели ответственное отношение работодателя к этой теме. То есть говорить о том, что у нас имеют место в значительном масштабе факты нарушений трудовых прав мобилизованных, мы не можем.