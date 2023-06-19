Пушилин сообщил что ДНР подписала на ПМЭФ соглашения на 4,4 млрд рублей

По словам врио главы региона, подписание 31 соглашения позволит создать более 700 рабочих мест в республике

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика подписала более 30 соглашений на сумму 4,4 млрд рублей на завершившемся на прошлой неделе Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

"Всего в рамках форума подписано 31 соглашение на общую сумму инвестиций 4,4 млрд рублей, что позволит создать более 700 рабочих мест в республике", - написал он в Telegram-канале.

По словам Пушилина, среди проектов, о которых договорились на площадке ПМЭФ - логистический центр, завод неавтоклавного газобетона, завод железобетонных изделий, производство трамваев, ремонт и обслуживание техники "КамАЗ".