19 июня, 10:37
ПМЭФ

Пушилин сообщил что ДНР подписала на ПМЭФ соглашения на 4,4 млрд рублей

По словам врио главы региона, подписание 31 соглашения позволит создать более 700 рабочих мест в республике

ДОНЕЦК, 19 июня. /ТАСС/. Донецкая Народная Республика подписала более 30 соглашений на сумму 4,4 млрд рублей на завершившемся на прошлой неделе Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом сообщил врио главы республики Денис Пушилин.

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"Всего в рамках форума подписано 31 соглашение на общую сумму инвестиций 4,4 млрд рублей, что позволит создать более 700 рабочих мест в республике", - написал он в Telegram-канале.

По словам Пушилина, среди проектов, о которых договорились на площадке ПМЭФ - логистический центр, завод неавтоклавного газобетона, завод железобетонных изделий, производство трамваев, ремонт и обслуживание техники "КамАЗ". 

Теги:
РоссияПушилин, Денис ВладимировичПМЭФ
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