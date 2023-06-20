Покупка застройщика МИЦ не повлияет на дивидендную политику девелопера "Самолет"

По данным источника, сумма сделки превысит 40 млрд рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/ Сделка по приобретению девелопером "Самолет" 100% ГК МИЦ, одного из крупнейших застройщиков Московского региона, не повлияет на планы "Самолета" в отношении дивидендов и на реализацию программы обратного выкупа акций. Об этом сообщается во вторник Telegram-канал группы компаний "Самолет".

"Самолет" продолжает развивать свой основной девелоперский бизнес, а также другие новые направления, чтобы обеспечить высокий возврат на инвестиции для акционеров, число которых превысило 100 тыс. Важно, что сделка не повлияет на наши планы в отношении дивидендов и на реализацию программы обратного выкупа акций", - говорится в сообщении канала девелопера.

Ранее во вторник пресс-служба девелопера сообщала, что группа "Самолет" подписала соглашение о приобретении 100% ГК МИЦ. В периметр сделки войдут более 50 компаний, входящих в ГК МИЦ, а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Московской области, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования. По данным источника ТАСС среди консультантов, сумма сделки превысит 40 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Совет директоров девелопера "Самолет" рекомендовал годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года и не распределять прибыль.

Группа компаний "Самолет" занимает второе место в России по объему текущего строительства. На конец 2022 года внешняя оценка активов компании достигла 761 млрд руб. Акции торгуются на Московской бирже с сентября 2020 года (тикер "SMLT"). Выручка компании за первый квартал 2023 года составила 1,52 млрд рублей. В 2021 году ее EBITDA превысила 48 млрд руб., на 2023 год в планах компании - EBITDA свыше 80 млрд рублей. В настоящий момент "Самолет" возводит более 3,5 млн кв. метров жилья.