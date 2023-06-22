Пескову неизвестно о планах премьера Катара обсудить с Путиным "мирные инициативы"

В Кремле отметили, что в повестке переговоров будет ситуация на энергетических рынках

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не слышал о том, чтобы премьер-министр и глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани планировал обсуждать сегодня с президентом РФ Владимиром Путиным какие-либо предложения по урегулированию на Украине.

"Мне неизвестно о том, чтобы Катар привез какие-то инициативы", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По словам представителя Кремя, в повестке переговоров будет ситуация на энергетических рынках.

"Главным образом речь идет о весьма широком и даже многообещающем двустороннем сотрудничестве между Россией и Катаром. Это взаимодействие в международном формате, в том числе и по линии общих усилий по стабилизации справедливых цен на энергоресурсы", - сказал он, анонсируя повестку переговоров.