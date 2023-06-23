23 июня, 09:11
Санкции в отношении России

ЕС ввел исключения из санкций для обслуживания нефтепровода КТК

Также продлены исключения для покупающей сахалинскую нефть Японии

ТАСС, 23 июня. Евросоюз ввел исключения из санкционных запретов на экспорт для обеспечения технического обслуживания трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума, а также продлевает исключения для покупающей сахалинскую нефть Японии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Европейского совета.

"Введение максимально выверенных и целенаправленных отступлений от действующих экспортных запретов, направленных на обеспечение технического обслуживания трубопровода КТК (Каспийский трубопроводный консорциум), по которому казахстанская нефть транспортируется в ЕС через Россию", - говорится в сообщении.

Также Евросоюз продлит исключение из действий потолка цен на нефть для сахалинской нефти, поступающей в Японию, до конца марта 2024 года. "Продление действующего исключения из price cap для нефти из Сахалина для Японии, до 31 марта 2024 года", - говорится в сообщении.

В декабре страны Группы семи, ЕС и Австралия ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий.

О КТК

Между тем, в марте КТК сообщал, что нашел в России замену для 96,8% позиций зарубежного оборудования, по которому требовалось найти альтернативных поставщиков и производителей.

КТК - трубопроводная система, связывающая Казахстан с морским портом в районе Новороссийска, в котором нефть загружается на танкеры для отправки на мировые рынки. Протяженность трубопровода, соединившего нефтяные месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске, составляет 1,511 тыс. км. Акционерами КТК являются РФ (представленная Росимуществом - 24% и "КТК компани" - 7%) - 31%; Казахстан (представленная "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, Lukarco B. V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N. A. N. V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1%.

"Транснефть" является доверительным управляющим находящихся в федеральной собственности 24% акций АО "КТК-Р" и АО "КТК-К" и владельцем 100% акций компании "КТК компани". 

Теги:
ЯпонияРоссияСанкции в отношении России
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