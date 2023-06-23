23 июня, 10:01
Санкции в отношении России

Автодилеры не ожидают серьезного влияния на рынок запрета ЕС на поставку в РФ автомобилей

В ассоциации "Российские автомобильные дилеры" отметили, что по сути поставки были прекращены уже год назад

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Новые санкции ЕС, запрещающие поставки в Россию определенных видов автомобилей, серьезно не повлияют на авторынок. Об этом ТАСС сообщили в ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД).

"Поставки прекращены по сути уже год назад, и сейчас новые санкции уже не влияют так серьезно. Тем более ввод Минпромторгом параллельного импорта существенно помог и помогает в таких условиях", - отметили в РОАД.

Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций ввел запрет на поставку в Россию новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 литра, а также электромобилей и гибридов. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
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