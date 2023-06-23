Сальдо заявил, что более 3 тыс. граждан получили выплаты после разрушения Каховской ГЭС

Врио губернатора региона Херсонской области отметил, что уже принято 3 231 заявления на оказание единовременной материальной помощи

ГЕНИЧЕСК, 23 июня. /ТАСС/. Более 3 тыс. жителей Херсонской области получили материальную помощь после разрушения Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"К настоящему моменту принято 3 231 заявления на оказание единовременной материальной помощи, а выплаты произведены уже более чем 3 тыс. граждан", - написал он в своем Telegram-канале.

22 июня председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что выплату в размере 10 тыс. рублей получили более 2,6 тыс. человек.