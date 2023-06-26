26 июня, 15:07

Райффайзенбанк с июля введет комиссию за пополнение карт через чужие банкоматы

Операции через автоматы организации и банков-партнеров останутся бесплатными

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Райффайзенбанк с 1 июля введет комиссию за пополнение своих карт через банкоматы сторонних кредитных организаций на сумму свыше 300 тыс. рублей, следует из сообщения на сайте банка.

"С 1 июля 2023 года вводится комиссия 1,5% за внесение наличных на дебетовые карты Райффайзенбанка на сумму свыше 300 тыс. рублей в календарный месяц через банкоматы сторонних (не партнерских) банков", - сообщил банк.

В кредитной организации отметили, что внесение любых сумм через банкоматы Райффайзенбанка и банков-партнеров по-прежнему бесплатно.

Ранее сообщалось, что Райффайзенбанк с 20 июня ввел комиссию за зачисление средств из других банков в долларах США на счета физических лиц в размере 50% от суммы перевода, но не более $500. 

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