Строительство аэропорта в Карачаево-Черкесии упростит логистику для туристов

Ведется подготовка технико-экономического обоснования проекта

ЧЕРКЕССК, 28 июня. /ТАСС/. Проект по строительству аэропорта в Карачаево-Черкесии (КЧР) может стать одним из ключевых в регионе, что повлияет на социально-экономическое развитие прилегающих к аэропорту территорий и республики в целом, а также упростит для туристов логистику. Об этом ТАСС в среду сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

В среду министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания по развитию туризма, которое провел президент РФ Владимир Путин в Дербенте, сообщил, что Минэкономразвития РФ совместно с другими заинтересованными сторонами прорабатывает вопрос создания аэропорта в Карачаево-Черкесии.

"Реализация проекта по строительству аэропорта могла бы решить сразу несколько задач - упрощение логистики для наших гостей и сокращение времени в пути до курортов республики, увеличение туристического потока в республику, создание новых рабочих мест, социально-экономическое развитие территорий, прилегающих к аэропорту и республике, в целом", - сказал глава региона.

По его словам, строительство аэропорта может стать одним из ключевых инфраструктурных проектов в регионе. В настоящее время Министерство транспорта России, Минэкономразвития РФ и Минстрой РФ совместно с правительством Карачаево-Черкесии проводит работу по подготовке технико-экономического обоснования проекта строительства аэропорта.

Глава республики отметил, что в КЧР за последние годы наблюдается кратное увеличение туристического потока - средний ежегодный прирост составляет порядка 20%. По итогам прошлого года республику посетило порядка 2 млн туристов. Карачаево-Черкесия стабильно входит в число лидеров Северо-Кавказского федерального округа по туристическому потоку.

"Благодаря всей проводимой работе в целом к 2030 году мы ожидаем рост туристического потока в два раза, что составит 4 млн человек в год", - обратил внимание Темрезов.