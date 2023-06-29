Путин опробовал мебель для киберспортсменов, представленную на конкурсе российских брендов

Президент отметил, что она "реально удобная"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин лично опробовал мебель для киберспортсменов, которую создает российская компания VMMGame. Этот производитель стал финалистом в конкурсе новых отечественных брендов, поэтому сегодня получил возможность представить свои разработки на специальной выставке.

На стенде VMMGame Путину показали стол с игровой рабочей поверхностью и специальное кресло для киберспортсменов. Президент осмотрел мебель и назвал ее красивой. "Удобно, да?" - поинтересовался он.

Представители компании попросили главу государства проверить это лично, заметив, что на выставку приехала новая модель, которая пока не продается. Путин возражать не стал и охотно опустился в кресло.

На опасения насчет надежности конструкции на скользком полу и попытки ее "подстраховать" президент отреагировал с улыбкой. "Я-то не хочу, как вы уж", - обратился он к сотруднику VMMGame, который пришел на встречу с главой государства, несмотря на травмированную ногу. "Поэтому буду осторожным", - пообещал Путин.

Президент поинтересовался, из какого материала сделан стол, за которым он сидел. Как пояснили в VMMGame, для производства использовались "специальная резина и синтетика". "Удобно. Реально удобно", - сказал Путин, вставая из-за стола.

Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению президента. Его задача - поддержать молодые российские компании, которые могут способствовать перезагрузке экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тыс. заявок со всей страны. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). Победителями стали более 30 российских компаний. Выставка проходит на площадке форума "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив.