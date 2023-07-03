2 июля, 21:05
Беспорядки во Франции

В Марселе выделят €2 млн на помощь пострадавшему от беспорядков бизнесу

Мэр Бенуа Пайян заявил, что такие предприниматели будут освобождены от местного налога на наружную рекламу до конца года

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Марселя (департамент Буш-дю-Рон) на юге Франции приняла решение направить финансовую помощь на общую сумму €2 млн предпринимателям, торговым точкам которых нанесен ущерб в результате беспорядков. Об этом мэрия сообщила в воскресенье.

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"Я принял решение выделить €2 млн из бюджета Марселя для оказания экстренной помощи владельцам магазинов, которым был нанесен ущерб, и для их поддержки в долгосрочной перспективе", - приводятся в сообщении слова мэра Бенуа Пайяна. Пострадавшие предприниматели будут освобождены от местного налога на наружную рекламу до конца года. 

Теги:
ФранцияБеспорядки во Франции
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