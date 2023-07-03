3 июля, 08:59

В Новосибирской области начали досев кормовых культур

На территории региона ранее объявили режим ЧС из-за засухи

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Аграрии в Новосибирской области, где из-за засухи объявили режим ЧС, начали дополнительно сеять кормовые культуры для обеспечения питания скота. Об этом сообщил ТАСС начальник отдела механизации, мелиорации и растениеводства Минсельхоза региона Андрей Бенимецкий.

"Идет досев различных культур для кормозаготовок. Вызреть они уже не успеют - рапс, например, или масленичные культуры, их скосят на зеленый корм", - сказал он.

Он уточнил, что начатый в июне пересев культур, погибших от засухи, завершен. Ранее экстремальная жара, установившаяся в начале июня в Новосибирской области, и недостаток осадков привели к гибели посевов льна и части озимых культур в регионе.

Ранее в Минсельхозе сообщали, что отсутствие осадков на протяжении мая негативно сказалось на урожае многолетних трав, составляющих существенную часть кормовой базы скота. 

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