Путин обсудит с кабмином социально-экономическое развитие новых регионов России

С докладами выступят вице-премьеры Марат Хуснуллин и Александр Новак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, глава Минцифры Максут Шадаев, глава Минфина Антон Силуанов и первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник в режиме видео-конференц-связи проведет совещание с правительством РФ, на котором обсудит программу социально-экономического развития Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Как сообщала пресс-служба Кремля, докладчиками выступят вице-премьеры Марат Хуснуллин и Александр Новак, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, руководитель Минцифры Максут Шадаев, глава Минфина Антон Силуанов и первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Также на совещании рассмотрят текущие вопросы.

Программа развития новых территорий

Программа социально-экономического развития новых регионов была подготовлена и утверждена российским правительством в конце апреля. Она рассчитана на 2023-2025 годы и содержит около 300 приоритетных мероприятий, реализация которых, как отмечали в кабмине, позволит обеспечить повышение уровня жизни граждан в новых субъектах до среднероссийских показателей к 2030 году. В рамках программы планируют перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий на новых территориях, восстановить производственные фонды, заново выстроить системы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры и спорта.

Президент и новые регионы

Глава государства уделяет большое внимание социально-экономическому развитию новых российских регионов. Так, в конце мая на совещании с кабмином он обсуждал вопросы восстановления объектов здравоохранения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Тогда же он заслушивал доклад об обеспечении жителей этих территорий полисами обязательного медицинского страхования, проведении диспансеризации среди детей, просил представить ему предложения об организации медобследования взрослого населения.

В середине июня на встрече с военкорами Путин обращал внимание на то, что оплата труда медицинских работников в новых субъектах будет доведена до общероссийского уровня. Средства на это, отмечал президент, заложены в рамках принятой программы социально-экономического развития. Кроме того, власти подумают и над тем, как учитывать при расчете зарплат медиков опасные условия работы, обещал глава государства. В этом вопросе, подчеркивал он, необходимо соблюдать социальную справедливость.

Путин отмечал, что нужно стремиться к тому, чтобы экономика новых регионов, которые уже перешли на российские стандарты, могла как можно скорее адаптироваться к ним. В июне он подписал пакет законов, согласно которым на новых территориях создается свободная экономическая зона, предполагающая особый режим предпринимательской и другой деятельности. Он включает в себя налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы. Действовать этот режим будет до 31 января 2050 года.

Регулярные совещания

Глава государства регулярно проводит совещания с участием членов кабмина. На них он заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства. В предыдущие разы на таких совещаниях речь шла о вопросах обеспечения отраслей экономики необходимыми твердыми полезными ископаемыми, а также о региональной инвестиционной политике и реализации дорожных карт по трансформации делового климата.