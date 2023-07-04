4 июля, 17:27

Эксперт считает, что отказ от зерновой сделки приведет к неопределенности на мировом рынке

По мнению эксперта Австрийского института исследований экономики Франца Синабелля, схожие последствия ожидаются и в Европе

ВЕНА, 4 июля. /ТАСС/. Прекращение действия зерновой сделки может привести к росту уровня неопределенности не только в Европе, но и на глобальных рынках. Такое мнение выразил во вторник ТАСС эксперт Австрийского института исследований экономики Франц Синабелль.

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"Мы не знаем, каковы будут последствия для европейских рынков, потому что они проявятся только по факту. Цены [на продовольствие] могут вырасти из-за перебоев в транспортных потоках. Но может произойти и обратное из-за перенаправления торговых потоков. Вероятным последствием будет рост уровня неопределенности", - считает эксперт.

Он отметил, что "схожие последствия" ожидаются и на глобальных рынках в целом, так как они сильно интегрированы между собой.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам прошедших 10-11 мая в Стамбуле переговоров делегаций России, Турции, Украины и ООН сообщал, что зерновая сделка прекратит действовать, если в Москве до 18 мая не получат гарантий выполнения ее требований, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей. 

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