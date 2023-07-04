Эксперт считает, что отказ от зерновой сделки приведет к неопределенности на мировом рынке

По мнению эксперта Австрийского института исследований экономики Франца Синабелля, схожие последствия ожидаются и в Европе

ВЕНА, 4 июля. /ТАСС/. Прекращение действия зерновой сделки может привести к росту уровня неопределенности не только в Европе, но и на глобальных рынках. Такое мнение выразил во вторник ТАСС эксперт Австрийского института исследований экономики Франц Синабелль.

"Мы не знаем, каковы будут последствия для европейских рынков, потому что они проявятся только по факту. Цены [на продовольствие] могут вырасти из-за перебоев в транспортных потоках. Но может произойти и обратное из-за перенаправления торговых потоков. Вероятным последствием будет рост уровня неопределенности", - считает эксперт.

Он отметил, что "схожие последствия" ожидаются и на глобальных рынках в целом, так как они сильно интегрированы между собой.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин по итогам прошедших 10-11 мая в Стамбуле переговоров делегаций России, Турции, Украины и ООН сообщал, что зерновая сделка прекратит действовать, если в Москве до 18 мая не получат гарантий выполнения ее требований, касающихся экспорта сельхозпродукции и удобрений, переподключения Россельхозбанка к системе SWIFT и ряда других вопросов.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей.