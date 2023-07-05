В Кемеровской области подсчитали, во сколько обойдется проект расчистки русла реки Усы

Речь идет о более 472 млн рублей

ТАСС, 5 июля. Стоимость проекта по расчистке русла реки Усы в Междуреченском городском округе Кемеровской области составляет примерно 472 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС министр природных ресурсов и экологии Кузбасса Олег Ивлев.

"Проектная документация по мероприятию "Расчистка русла реки Усы в Междуреченском городском округе Кемеровской области - Кузбасса" разработана в 2021 году. Стоимость работ в ценах 3 квартала 2022 года составляет чуть больше 472 млн рублей", - сказал Ивлев.

Министр добавил, что в 2023 году начаты работы по проекту. "Реализация мероприятия позволит защитить территорию Междуреченского городского округа, на которой проживает 1 877 человек, от негативного воздействия вод", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось о намерении властей Кемеровской области к 2025 году расчистить русло реки Усы, на берегу которой расположен Междуреченск, чтобы избежать подтопления населенного пункта из-за заторов льда во время паводка.​​​​​