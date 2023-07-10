Менеджмент и консорциум инвесторов с "Интерросом" Потанина выкупят цифровой банк "Точка"

Никто из инвесторов, включая "Интеррос", не будет обладать контролем в компании

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Банк "Траст" продал 90,01% финансовой компании "Точка" за 41,5 млрд рублей топ-менеджменту "Точки" и консорциуму инвесторов с участием "Интерроса" Владимира Потанина, говорится в сообщении "Интерроса".

"Компания "Интеррос" вошла в консорциум инвесторов, намеренных совместно с менеджментом экосистемы сервисов для предпринимателей "Точка" консолидировать 100% ее акций. По результатам завершившихся 10 июля торгов на 90,01% акций АО "Точка" инвесторы и менеджмент "Точки" приняли решение использовать право миноритария "Каталитик пипл" и приобрести основной пакет "Точки" у банка "Траст", - говорится в сообщении.

Отмечается, что никто из инвесторов, включая "Интеррос", не будет обладать контролем в компании. В консорциуме рассматривают участие и ряда технологических компаний, в частности, VK. "Нынешняя команда "Точки", стоявшая у ее истоков, продолжит управлять бизнесом", - отмечает "Интеррос".

Ранее "Траст" сообщил, что продал актив за 41,5 млрд рублей, что на 68% выше заявленной минимальной цены, закрыть сделку планируется в третьем квартале этого года. В лот вошли АО "Точка" и все дочерние компании, включая ООО "Банк Точка", капитал которого составляет 7,36 млрд рублей.

Летом прошлого года стало известно, что банк "Открытие", который стал частью группы ВТБ, продал банку непрофильных активов "Траст" 90% акций "Точки". В апреле 2023 года "Траст" выставил на торги 90,01% акций "Точки" по начальной цене в 22,7 млрд рублей.

Цифровой банк "Точка" специализируется на обслуживании малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей.