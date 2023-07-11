Хуснуллин сообщил, что меры по безопасности на ЗАЭС осуществляются в полном объеме

МЕЛИТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Меры обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС осуществляются в полном объеме. Об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, посетивший Энергодар.

"На Запорожской АЭС ознакомился с работой площадки сухого хранилища отработанного топлива, чаши брызгальных бассейнов, блочного щита управления и машзала блока №4. Директор станции рассказал, что меры по обеспечению ядерной безопасности, в том числе связанные с системой охлаждения, осуществляются в полном объеме", - написал он.

В канун состоявшегося 23 июня визита в РФ генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на ЗАЭС. Не предъявив никаких доказательств, он оповестил об этом Бразилию, Индию, Китай, США, а также страны Европы, Ближнего Востока и Африки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал слова Зеленского очередной ложью. Советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа выразил мнение, что высказывания украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в конфликт. 23 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Москву крайне настораживают участившиеся заявления Киева о якобы имеющем место минировании ЗАЭС российскими силами. Он отметил, что миссия МАГАТЭ, недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных утверждений.