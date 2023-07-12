Минпромторг считает достаточными меры по ограничению потребления алкоголя в России

Статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов назвал эти меры "разумными и эффективными"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Минпромторг считает, что в России действует достаточное количество мер по ограничению потребления алкоголя в стране. Такое мнение выразил в интервью ТАСС в рамках международной выставки "Иннопром" статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

"Что касается и возрастных ограничений, и продажи в ночное время, в России уже действуют разумные и эффективные меры по ограничению потребления алкогольной продукции. Плюс у субъектов РФ есть масса возможностей и полномочий для установки дополнительных ограничений", - сказал он, отвечая на вопрос о необходимость введения дополнительных ограничений.

Ссылаясь на оценку Минздрава, Евтухов подчеркнул, что потребление крепкого алкоголя в России "потихоньку идет на спад". При этом популярными становятся менее крепкие напитки, как, например, вино.

Ранее в СМИ сообщалось, что Минздрав России среди новых антиалкогольных мер рассматривает увеличение минимального возраста, по достижении которого возможна продажа крепкой алкогольной продукции (свыше 17,5 градуса), до 21 года.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС в 14:00 мск.