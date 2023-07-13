Германия заявила, что не стремится к разрыву экономических связей с Китаем

В стратегии ФРГ по выстраиванию отношений с Пекином сказано, что "Китай останется основным рынком для немецкого бизнеса. Германия также является важным рынком для китайских компаний"

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Власти Германии не стремятся к разрыву экономических связей с Китаем, хотят сохранить взаимодействие с Пекином. Об этом говорится в утвержденной в четверг правительством ФРГ стратегии по выстраиванию отношений с Пекином.

"Правительство Германии не стремится к какому-либо разрыву с Китаем. Мы хотим сохранить наши тесные экономические связи со страной", - отмечается в документе. Однако уточняется, что ФРГ "хочет стать менее зависимой в критических секторах, чтобы снизить связанные с ними риски". Ситуация в зоне Тайваньского пролива, как подчеркивается в тексте, показывает, насколько уязвимы цепочки поставок, особенно в отношении полупроводников.

"Экономические отношения являются важным аспектом нашего двустороннего обмена. Китай останется основным рынком для немецкого бизнеса. Германия также является важным рынком для китайских компаний", - констатируется в стратегии.