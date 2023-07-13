Кабмин ФРГ утвердил стратегию по выстраиванию отношений с Китаем

Ее приняли на фоне дискуссий о якобы излишней зависимости германской экономики от китайской

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Правительство Германии после продолжительного обсуждения утвердило в четверг стратегию по выстраиванию отношений с Китаем. Об этом сообщил на своем сайте МИД ФРГ.

Правящие Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия начали работу над стратегией еще в конце 2021 года. В ней прописаны основные аспекты политики, которую ФРГ намерена осуществлять по отношению к КНР в разных областях - от экономики и безопасности, до климата и прав человека.

Стратегия принята на фоне дискуссий о якобы излишней зависимости германской экономики от китайской. Согласно результатам опроса телеканала n-tv, который был проведен в июне, зависимости такого рода опасаются до 85% жителей ФРГ. Официальная формулировка германских властей на этот счет сводится к тому, что Берлин не хочет полного разрыва экономических связей с Пекином, но считает нужным сократить потенциальные риски.

В середине июня правительство Германии представило общую стратегию национальной безопасности. В документе отдельные пассажи были посвящены Китаю - эта страна определяется в стратегии как "партнер, конкурент и системный соперник". Одновременно с этим Берлин полагает, что Пекин в некоторых аспектах "действует вразрез с интересами и ценностями" ФРГ.