Бизнес ФРГ приветствовал новую стратегию Германии по выстраиванию отношений с Китаем

По словам президента Торгово-промышленной палаты Петера Адриана, в документе содержится "правильный подход" к политике в отношении Пекина

БЕРЛИН, 13 июля. /ТАСС/. Ведущие бизнес-ассоциации Германии приветствовали новую стратегию правительства ФРГ по выстраиванию отношений с Китаем. В частности, как сообщает агентство DPA, президент Торгово-промышленной палаты ФРГ Петер Адриан заявил, что в документе содержится "правильный подход" к политике в отношении Пекина.

"Стратегия снижения рисков - это правильный подход к ведению политики в отношении Китая", - сказал Адриан. Правительство ФРГ стремится уменьшить экономическую зависимость от Китая, однако не хочет кардинального изменения курса. Президент Германского промышленного союза Зигфрид Руссвурм назвал такую стратегию правильной, отметив, что она подтвердила общеевропейский консенсус относительно роли КНР как партнера по сотрудничеству, конкурента и системного соперника.

По данным DPA, Германский промышленный союз разделяет мнение правительства о том, что в последние годы масштабы конкуренции и системного соперничества с КНР становятся все более очевидными. "Тем не менее Китай как второй по величине рынок в мире остается абсолютно ключевым экономическим партнером", - считают там. В свою очередь Адриан также указал, что подход, предполагающий разрыв связей с Китаем, был бы нереалистичным. Однако, по его мнению, отсутствуют четкие меры и инструменты для поддержки диверсификации.

В четверг правительство Германии после продолжительного обсуждения утвердило стратегию по выстраиванию отношений с Китаем. Правящие Социал-демократическая партия Германии, "зеленые" и Свободная демократическая партия начали работу над стратегией еще в конце 2021 года. В ней прописаны основные аспекты политики, которую ФРГ намерена осуществлять по отношению к КНР в разных областях - от экономики и безопасности до климата и прав человека. Стратегия принята на фоне дискуссий о якобы излишней зависимости германской экономики от китайской. В документе в том числе подчеркивается, что правительство Германии не стремится к какому-либо разрыву с Китаем. Берлин хочет сохранить тесные экономические связи с Пекином.