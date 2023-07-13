13 июля, 17:48

Глава Еврокомиссии считает, что по зерновой сделке мяч находится на стороне России

Урсула фон дер Ляйен поблагодарила генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за усилия по продлению инициативы

БРЮССЕЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что в вопросе продления черноморской зерновой сделки мяч находится на российской стороне. Такую точку зрения она изложила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

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"Сейчас мяч на стороне [президента РФ Владимира] Путина, и весь мир наблюдает", - сказала фон дер Ляйен. Она поблагодарила Гутерриша за усилия по продлению зерновой сделки.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международные рынки. Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре прошлого года их действие продлили на такой же срок. 18 мая Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, то есть до 17 июля, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

В МИД РФ ранее подчеркивали, что из всего пакета договоренностей выполняется только черноморская инициатива, а по меморандуму РФ и ООН ничего не сделано. 30 июня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на данный момент он не видит доводов в пользу продления договоренностей. 

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияГутерриш, АнтониуФон дер Ляйен, Урсула
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