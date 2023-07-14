Украинские энергетики ожидают, что следующий отопительный сезон будет сложнее предыдущего

По словам исполнительного директора энергетической компании "ДТЭК" Дмитрия Сахарука, в стране может возникнуть ситуация, когда все потребности не удастся покрыть импортом

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Следующая зима для энергосистемы Украины будет сложнее предыдущей. Об этом заявил исполнительный директор энергетической компании "ДТЭК" Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона.

Дефицит, по его словам, возникнет осенью, когда потребление электроэнергии вырастет. Может возникнуть ситуация, когда все потребности украинцев не удастся покрыть импортом.

"Условия, в которых мы начнем эту зиму, будут гораздо хуже тех, что были в начале прошлой зимы. Мы закончили последний отопительный зимний период, когда 75% тепловой генерации было разрушено или повреждено. Этого не было в 2022 году", - сказал Сахарук.

Ранее директор украинского Центра исследований энергетики Александр Харченко высказал мнение, что к следующему отопительному сезону реально восстановить не более 15-20% энергетических объектов. По его мнению, этого будет достаточно, чтобы покрыть текущие потребности энергосистемы, но является лишь временным решением до того, пока Запад не поставит новое оборудование. При этом самой большой проблемой он назвал угольную генерацию, где большинство собственников являются частными компаниями, не получающими от западных доноров гранты на восстановление.