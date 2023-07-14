В UNCTAD заявили об отсутствии сведений о возможной поездке Гринспен в Москву

Официальный представитель Конференции ООН по торговле и развитию Катрин Юиссу сообщила о продолжении дискуссий на эту тему

ЖЕНЕВА, 14 июля. /ТАСС/. Официальный представитель Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Катрин Юиссу сообщила, что у нее нет сведений относительно возможного визита в Москву в ближайшие дни генерального секретаря этой организации Ребеки Гринспен для обсуждения вопроса о продлении зерновой сделки. Вместе с тем дискуссии на эту тему продолжаются непрерывно, заявила она в пятницу на брифинге в Женеве.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не планирует ли Гринспен направиться с визитом в Москву для обсуждения вопроса о продлении зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, Юиссу сказала: "У меня нет информации о поездке в конце этой недели, до понедельника - в любом случае". "Что касается дискуссий, то они все время идут непрерывно по этим вопросам", - констатировала официальный представитель UNCTAD.

На пресс-конференции в Нью-Йорке в среду Гринспен заявила, что вряд ли поедет в Россию на этой неделе для переговоров по зерновой сделке, однако ООН продолжает контакты по продлению договоренностей. "Непохоже на это", - сказала она, отвечая на вопрос о планах поездки в Москву. "Мы по-прежнему находимся в контакте. Подписанные в Стамбуле соглашения являются критически важными для обеспечения продовольственной безопасности. Так что под руководством генерального секретаря [ООН Антониу Гутерриша] мы продолжаем переговоры по продлению и выполнению договоренностей в полном объеме", - добавила Гринспен.