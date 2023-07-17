США, ЕС и Британия могут отменить несколько лицензий на торговлю удобрениями из РФ

Как уточнил источник, речь идет о генеральных лицензиях Вашингтона 6B и 6C, некоторых исключениях из девятого пакета санкций ЕС, двух генеральных лицензиях Лондона

ТАСС, 17 июля. США, Евросоюз и Великобритания могут отменить несколько генеральных лицензий (исключений из санкций), облегчающих торговлю российским продовольствием и удобрениями, после прекращения действия зерновой сделки. Об этом сообщил в понедельник ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

"Речь идет о генеральных лицензиях США 6B и 6C, ряде исключений из девятого пакета санкций ЕС, двух генеральных лицензиях Великобритании", - сказал собеседник.

Экспорт сельскохозяйственных товаров и удобрений из РФ в рамках зерновой сделки формально не подпадает под санкции, однако ограничительные меры могут затрагивать услуги, связанные с перевозкой упомянутых товаров, страхованием грузов и судов, финансовые транзакции. При этом несколько операторов и перевозчиков ранее отказывались от работы с российскими экспортерами из опасения подпасть под санкции. ООН в рамках меморандума о взаимопонимании с РФ, подписанного одновременно с зерновой сделкой, добивалась выдачи западными странами генеральных лицензий, а также пояснений компаниям, что западные рестрикции им не грозят.