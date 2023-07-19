Google ограничит доступ в интернет некоторым сотрудникам из-за риска кибератак

По данным телеканала CNBC, корпорация запустит пилотную программу, в рамках которой у некоторых сотрудников на рабочих компьютерах будет доступ только к корпоративным веб-инструментам или продукции Google

НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Американская корпорация Google ограничит некоторым сотрудникам доступ к интернету на рабочих компьютерах для снижения рисков кибератак. Об этом во вторник сообщил телеканал CNBC со ссылкой на оказавшуюся в его распоряжении внутреннюю документацию.

По данным телеканала, корпорация в среду запустит пилотную программу, в рамках которой у некоторых сотрудников будет доступ только к корпоративным веб-инструментам или продукции Google, в частности к виртуальному хранилищу документов Google Drive и электронной почте Gmail. В документах компании говорится, что эта программа снизит риск атак хакеров.

"Работники Google часто становятся объектами кибератак", - говорится в одном из документов Google. В самой компании телеканалу ответили, что они "регулярно изучают способы укрепления внутренних систем против вредоносных атак". Если устройство сотрудника будет атаковано, злоумышленники смогут получить доступ к инфраструктурному коду и данным пользователей, пояснили в корпорации.

Как сообщает CNBC, изначально руководство Google отобрало 2,5 тыс. сотрудников для участия в программе, однако после получения отзывов решило, что в ней будут участвовать добровольцы.

На минувшей неделе газета The Washington Post выступила с утверждением, что китайские хакеры получили несанкционированный доступ к электронному почтовому ящику министра торговли США Джины Раймондо. По версии источника издания из числа должностных лиц США, "китайские кибершпионы, использовав базовую уязвимость в облачном сервисе Microsoft, взломали электронные почтовые ящики в министерстве торговли и Госдепартаменте, в том числе министра торговли Джины Раймондо".