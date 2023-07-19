В Свердловской области после пожара возобновило работу предприятие "Уральская фольга"

Работают основные переделы и склад готовой продукции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июля. /ТАСС/. Предприятие "Уральская фольга" в Михайловске Свердловской области запустило производство после пожара в цехе, который произошел 18 июля вечером. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе предприятия.

"Сегодня на АО "Уральская фольга" запущено производство. Работают основные переделы и склад готовой продукции. Запущено производство в прокатном цехе, отделениях резки и упаковки, работает склад готовой продукции", - сказал собеседник агентства.

Вопрос возобновления литейного отделения будет решаться после завершения расследования и работы надзорных органов, добавили на предприятии.