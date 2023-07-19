Минсельхоз отметил рост расходов при экспорте зерна из-за невыполнения сделки по зерну

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отметил, что экспортеры отчасти перекладывают эти издержки на производителей зерновых и на растениеводов

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Транспортные расходы при экспорте зерна из РФ сильно выросли из-за невыполнения условий зерновой сделки. Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

"Вследствие неисполнения российских требований по зерновой сделке, так называемой, у нас очень серьезно выросли транспортные расходы при экспорте", - сказал Патрушев на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Министр отметил, что экспортеры отчасти перекладывают эти издержки на производителей зерновых и на растениеводов.

"Здесь можно констатировать, что рентабельность производителей зерновых у нас за год снизилась практически в два раза. В результате в 2021 году производители зерна получили у нас прибыль порядка 333 млрд рублей, а в 2022 году - уже 204 млрд рублей. Тут недополученный доход, ну или, в принципе, потери, можно и так назвать, составили порядка 130 млрд рублей", - отметил Патрушев.