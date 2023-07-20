Итоги реструктуризации долга экс-губернатора Дубровского представят в суде 13 ноября

Финансовым управляющим должника утвержден член ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Сибирская гильдия антикризисных управляющих" Иван Васин

ЧЕЛЯБИНСК, 20 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области 13 ноября проведет заседание, на котором рассмотрит дело о банкротстве бывшего губернатора региона Бориса Дубровского по итогам процедуры реструктуризации долгов. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В отношении гражданина Дубровского Бориса Александровича введена процедура, применяемая в деле о банкротстве граждан, - реструктуризация долгов гражданина. <…> Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве Дубровского <...> по итогам процедуры реструктуризации долгов гражданина назначено на 13 ноября, на 11:00 (09:00 мск)", - сообщили ТАСС в суде.

Там добавили, что финансовым управляющим должника утвержден Иван Васин, член ассоциации саморегулируемой организации арбитражных управляющих "Сибирская гильдия антикризисных управляющих". В третью очередь реестра требований кредиторов должника включено требование акционерного общества "Производственное объединение "Монтажник" в размере 34 млн 74 тыс. 465 рублей 31 копейка основного долга.

19 июля сообщалось, что Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании Дубровского банкротом.

Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку.

20 декабря 2022 года суд в Магнитогорске признал бывшего директора АО ПО "Монтажник" Алексея Павлюка виновным по четырем статьям УК РФ, включая злоупотребление полномочиями и растрату, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года. 28 февраля апелляционная инстанция смягчила приговор до 3,5 года, исключив фальсификацию доказательств по гражданскому делу, присвоение и растрату.