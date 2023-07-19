Суд признал банкротом экс-губернатора Челябинской области Дубровского

Полный текст документа пока не опубликован, но ТАСС запросил комментарий в пресс-службе суда

ЧЕЛЯБИНСК, 19 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области в среду признал обоснованным заявления о признании бывшего губернатора региона Бориса Дубровского банкротом, говорится в материалах, опубликованных в базе "Электронное правосудие".

"Судебное заседание по делу А76-4718/2023 завершено. Принят судебный акт - определение о признании обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введении реструктуризации долгов", - сказано в материалах.

Полный текст документа пока не опубликован. ТАСС запросил комментарий в пресс-службе суда.

Из опубликованной информации следует, что признать Дубровского несостоятельным просило АО "Производственное объединение "Монтажник". Сумма исковых требований превышает 37,2 млн рублей.

Дубровский 15 января 2014 года указом президента РФ был назначен врио губернатора Челябинской области, 14 сентября избран губернатором региона, в марте 2019 года подал в отставку.

20 декабря 2022 года суд в Магнитогорске признал бывшего директора АО ПО "Монтажник" Алексея Павлюка виновным по четырем статьям Уголовного кодекса РФ, включая злоупотребление полномочиями и растрату, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на четыре года. 28 февраля апелляционная инстанция смягчила приговор до 3,5 года, исключив фальсификацию доказательств по гражданскому делу, присвоение и растрату.