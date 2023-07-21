По данным республиканских властей, дефицита нет

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июля. /ТАСС/. Доставка топлива в Республику Крым ведется на постоянной основе. Заправки Крыма получат 60 вагонов топлива, ведется постоянный мониторинг доставки и наличия горюче-смазочных материалов, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале министр транспорта республики Николай Лукашенко.

"Веду постоянный мониторинг доставки и наличия горюче-смазочных материалов в Республике Крым. Доставка топлива в Крым осуществляется на постоянной основе. За истекшие сутки доставлено 60 вагонов бензина, который в течение сегодняшнего дня будет доставлен до заправочных станций", - написал он, уточнив, что ситуация находится на постоянном контроле.

В социальных сетях появилась информация об отпуске на некоторых заправках республики бензина марки АИ-92 только по талонам.

Ранее председатель Совета министров региона Юрий Гоцанюк в Telegram-канале сообщил, что Республика Крым обеспечена в полном объеме горюче-смазочными материалами, дизельным топливом и бензином АИ-95 и АИ-92, есть стратегический запас.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев также ранее написал, что получал жалобы от жителей, которые сообщают об отказах на одной из сетей АЗС заправить автомобиль бензином АИ-92 и АИ-95. Позже он отметил, что есть небольшие задержки с поставкой АИ-92, однако дефицита топлива нет.