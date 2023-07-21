Румынские фермеры потребовали создать коридоры для вывоза их зерновых в порт Констанца

Представители ЕК отметили, что соответствующее решение должны принять власти Румынии в одностороннем порядке

БУХАРЕСТ, 21 июля. /ТАСС/. Румынские производители зерновых потребовали создать специальные коридоры, предназначенные для вывоза их продукции в порт Констанца, однако представители Еврокомиссии ответили, что соответствующее решение должны принять румынские власти в одностороннем порядке. Об этом сообщило в пятницу Радио Румынии.

Фермеры в стране ожидают увеличение урожая зерновых на четверть по сравнению с 2022 годом. Между тем, отмечает радио, уже в 2022 году возникли проблемы с инфраструктурой, которая должна была обеспечить перевозку в порт Констанца как румынских, так и украинских зерновых. Таким образом, большой урожай в этом году будет означать дополнительное давление на инфраструктуру.

"Учитывая, что после выхода России из зерновой сделки транзитом через Румынию будет перевозиться больше украинских зерновых, румынские фермеры потребовали создать специальные коридоры, предназначенные для вывоза в порт Констанца румынских зерновых, - передает радио. - В противном случае, утверждают они, румынское сельское хозяйство понесет еще большие убытки, чем в 2022 году. Представители ЕК, однако, ответили, что выполнение этого требования зависит исключительно от румынских властей".

Со своей стороны министр иностранных дел Луминица Одобеску после встречи глав МИД стран ЕС в четверг в Брюсселе подчеркнула, что "с учетом повышенной роли Румынии в облегчении экспорта украинских зерновых Бухарест получил поддержку со стороны как Еврокомиссии, так и ряда стран-участниц, которые хотят участвовать в укреплении портовой и железнодорожной инфраструктуры на территории Румынии".