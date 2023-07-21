"Автоваз" применил коммерческие меры в отношении завысивших цены на Lada дилеров

Меры применили к трем московским дилерским центрам

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. "Автоваз" применил меры коммерческого характера по отношению к трем московским дилерским центрам после проверки обоснованности повышения ими цен на автомобили Lada. Об этом сообщили в пресс-службе "Автоваза".

"[Применены] меры коммерческого характера", - отметили в пресс-службе, отказавшись от дальнейших подробностей.

В июне "Автоваз" начал проверку трех дилерских центров в Москве после публикаций о необоснованном повышении цен на автомобили Lada Vesta нового поколения. Отмечалось, что автопроизводитель с 10 июня приостановит отгрузку автомобилей компаниям "Автогермес", "Торгмаш" и "Техинком".

До этого глава "Автоваза" Максим Соколов заявлял о планах компании установить начиная с мая этого года максимально допустимые цены на продажу автомобилей Lada в дилерской сети бренда. Тогда он подчеркнул, что компания в случае превышения потолка цен будет вводить санкции против дилеров, вплоть до расторжения контрактов.